Reservoir rUSD (RUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.996598 $ 0.996598 $ 0.996598 24 שעות נמוך $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.996598$ 0.996598 $ 0.996598 גבוה 24 שעות $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 שיא כל הזמנים $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 המחיר הנמוך ביותר $ 0.971575$ 0.971575 $ 0.971575 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.37% שינוי מחיר (1D) -0.07% שינוי מחיר (7D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +0.05%

Reservoir rUSD (RUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998544. במהלך 24 השעות האחרונות, RUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.996598 לבין שיא של $ 1.017, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.971575.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUSD השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Reservoir rUSD (RUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 65.92M$ 65.92M $ 65.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.92M$ 65.92M $ 65.92M אספקת מחזור 66.00M 66.00M 66.00M אספקה כוללת 65,997,608.48587988 65,997,608.48587988 65,997,608.48587988

שווי השוק הנוכחי של Reservoir rUSD הוא $ 65.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUSD הוא 66.00M, עם היצע כולל של 65997608.48587988. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.92M.