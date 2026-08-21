Reserve Robotics DTF מחיר היום

מחיר Reserve Robotics DTF (ROBOTS) בזמן אמת היום הוא $ 93.08, עם שינוי של 1.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROBOTS ל USD הוא $ 93.08 לכל ROBOTS.

Reserve Robotics DTF כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,466,400, עם היצע במחזור של 15.75K ROBOTS. ב‑24 השעות האחרונות, ROBOTS סחר בין $ 93.08 (נמוך) ל $ 94.76 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 105.51, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 90.4.

ביצועים לטווח קצר, ROBOTS נע ב -- בשעה האחרונה ו -5.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.43K.

Reserve Robotics DTF (ROBOTS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M נפח (24 שעות) $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M אספקת מחזור 15.75K 15.75K 15.75K אספקה כוללת 15,753.54755002949 15,753.54755002949 15,753.54755002949

שווי השוק הנוכחי של Reserve Robotics DTF הוא $ 1.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.43K. ההיצע במחזור של ROBOTS הוא 15.75K, עם היצע כולל של 15753.54755002949. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.47M.