Reserve AI Photonics DTF מחיר היום

מחיר Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) בזמן אמת היום הוא $ 85.11, עם שינוי של 3.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PHOTON ל USD הוא $ 85.11 לכל PHOTON.

Reserve AI Photonics DTF כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,259,192, עם היצע במחזור של 26.55K PHOTON. ב‑24 השעות האחרונות, PHOTON סחר בין $ 81.99 (נמוך) ל $ 85.11 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 660.42, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 66.56.

ביצועים לטווח קצר, PHOTON נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -7.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 165.34K.

Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) מידע שוק

שווי שוק $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M נפח (24 שעות) $ 165.34K$ 165.34K $ 165.34K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M אספקת מחזור 26.55K 26.55K 26.55K אספקה כוללת 26,545.77493578793 26,545.77493578793 26,545.77493578793

שווי השוק הנוכחי של Reserve AI Photonics DTF הוא $ 2.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 165.34K. ההיצע במחזור של PHOTON הוא 26.55K, עם היצע כולל של 26545.77493578793. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.26M.