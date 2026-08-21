Reserve AI Infrastructure DTF מחיר היום

מחיר Reserve AI Infrastructure DTF (BUILDOUT) בזמן אמת היום הוא $ 89.86, עם שינוי של 1.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUILDOUT ל USD הוא $ 89.86 לכל BUILDOUT.

Reserve AI Infrastructure DTF כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,599,515, עם היצע במחזור של 17.80K BUILDOUT. ב‑24 השעות האחרונות, BUILDOUT סחר בין $ 88.13 (נמוך) ל $ 89.86 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 109.3, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 76.78.

ביצועים לטווח קצר, BUILDOUT נע ב +0.17% בשעה האחרונה ו -4.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 39.97K.

Reserve AI Infrastructure DTF (BUILDOUT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M נפח (24 שעות) $ 39.97K$ 39.97K $ 39.97K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M אספקת מחזור 17.80K 17.80K 17.80K אספקה כוללת 17,746.7934960567 17,746.7934960567 17,746.7934960567

שווי השוק הנוכחי של Reserve AI Infrastructure DTF הוא $ 1.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.97K. ההיצע במחזור של BUILDOUT הוא 17.80K, עם היצע כולל של 17746.7934960567. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.60M.