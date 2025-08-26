עוד על RSC

ResearchCoin סֵמֶל

ResearchCoin מחיר (RSC)

לא רשום

1 RSC ל USDמחיר חי:

$0.509461
$0.509461$0.509461
-10.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ResearchCoin (RSC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:43:13 (UTC+8)

ResearchCoin (RSC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.503761
$ 0.503761$ 0.503761
24 שעות נמוך
$ 0.592279
$ 0.592279$ 0.592279
גבוה 24 שעות

$ 0.503761
$ 0.503761$ 0.503761

$ 0.592279
$ 0.592279$ 0.592279

$ 1.51
$ 1.51$ 1.51

$ 0.00308244
$ 0.00308244$ 0.00308244

+0.58%

-10.38%

-10.10%

-10.10%

ResearchCoin (RSC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.509129. במהלך 24 השעות האחרונות, RSC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.503761 לבין שיא של $ 0.592279, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00308244.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSC השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -10.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ResearchCoin (RSC) מידע שוק

$ 60.15M
$ 60.15M$ 60.15M

--
----

$ 509.46M
$ 509.46M$ 509.46M

118.07M
118.07M 118.07M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ResearchCoin הוא $ 60.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSC הוא 118.07M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 509.46M.

ResearchCoin (RSC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ResearchCoinל USDהיה $ -0.0589768304374148.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלResearchCoin ל USDהיה . $ -0.1063429961.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלResearchCoin ל USDהיה $ +0.1223073978.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ResearchCoinל USDהיה $ -0.0536117811329587.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0589768304374148-10.38%
30 ימים$ -0.1063429961-20.88%
60 ימים$ +0.1223073978+24.02%
90 ימים$ -0.0536117811329587-9.52%

מה זהResearchCoin (RSC)

The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ResearchCoin (RSC) משאב

האתר הרשמי

ResearchCoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ResearchCoin (RSC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ResearchCoin (RSC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ResearchCoin.

בדוק את ResearchCoin תחזית המחיר עכשיו‏!

RSC למטבעות מקומיים

ResearchCoin (RSC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ResearchCoin (RSC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RSC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ResearchCoin (RSC)

כמה שווה ResearchCoin (RSC) היום?
החי RSCהמחיר ב USD הוא 0.509129 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RSC ל USD?
המחיר הנוכחי של RSC ל USD הוא $ 0.509129. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ResearchCoin?
שווי השוק של RSC הוא $ 60.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RSC?
ההיצע במחזור של RSC הוא 118.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RSC?
‏‏RSC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.51 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RSC?
RSC ‏‏רשם מחירATL של 0.00308244 USD.
מהו נפח המסחר של RSC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RSC הוא -- USD.
האם RSC יעלה השנה?
RSC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RSC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:43:13 (UTC+8)

ResearchCoin (RSC) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.