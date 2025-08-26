ResearchCoin (RSC) מידע על מחיר (USD)

ResearchCoin (RSC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.509129. במהלך 24 השעות האחרונות, RSC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.503761 לבין שיא של $ 0.592279, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00308244.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSC השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -10.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ResearchCoin (RSC) מידע שוק

שווי שוק $ 60.15M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 509.46M אספקת מחזור 118.07M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ResearchCoin הוא $ 60.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSC הוא 118.07M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 509.46M.