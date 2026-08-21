reptilecoin מחיר היום

מחיר reptilecoin (REPTILECOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REPTILECOIN ל USD הוא $ 0 לכל REPTILECOIN.

reptilecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,480.72, עם היצע במחזור של 999.62M REPTILECOIN. ב‑24 השעות האחרונות, REPTILECOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REPTILECOIN נע ב -1.58% בשעה האחרונה ו -24.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

reptilecoin (REPTILECOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K אספקת מחזור 999.62M 999.62M 999.62M אספקה כוללת 999,619,162.240773 999,619,162.240773 999,619,162.240773

שווי השוק הנוכחי של reptilecoin הוא $ 11.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REPTILECOIN הוא 999.62M, עם היצע כולל של 999619162.240773. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.48K.