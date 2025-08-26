REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00205628
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29%
שינוי מחיר (1D) -15.15%
שינוי מחיר (7D) -2.17%

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REPOALYZE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REPOALYZEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00205628, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REPOALYZE השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -15.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) מידע שוק

שווי שוק $ 36.69K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.05K
אספקת מחזור 990.06M
אספקה כוללת 999,799,165.862923

שווי השוק הנוכחי של REPO ANALYZER AI הוא $ 36.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REPOALYZE הוא 990.06M, עם היצע כולל של 999799165.862923. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.05K.