Renzo Restaked SOL (EZSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 228.66 גבוה 24 שעות $ 260.6 שיא כל הזמנים $ 344.19 המחיר הנמוך ביותר $ 113.54 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.89% שינוי מחיר (1D) -8.24% שינוי מחיר (7D) +2.22%

Renzo Restaked SOL (EZSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $229.29. במהלך 24 השעות האחרונות, EZSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 228.66 לבין שיא של $ 260.6, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EZSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 344.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 113.54.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EZSOL השתנה ב -0.89% במהלך השעה האחרונה, -8.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 34.33M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.33M אספקת מחזור 149.68K אספקה כוללת 149,679.32424744

שווי השוק הנוכחי של Renzo Restaked SOL הוא $ 34.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EZSOL הוא 149.68K, עם היצע כולל של 149679.32424744. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.33M.