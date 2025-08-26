Renzo Restaked LST (PZETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5,226.93 $ 5,226.93 $ 5,226.93 24 שעות נמוך $ 5,798.58 $ 5,798.58 $ 5,798.58 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5,226.93$ 5,226.93 $ 5,226.93 גבוה 24 שעות $ 5,798.58$ 5,798.58 $ 5,798.58 שיא כל הזמנים $ 5,938.35$ 5,938.35 $ 5,938.35 המחיר הנמוך ביותר $ 1,684.12$ 1,684.12 $ 1,684.12 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.48% שינוי מחיר (1D) -9.40% שינוי מחיר (7D) +0.30% שינוי מחיר (7D) +0.30%

Renzo Restaked LST (PZETH) המחיר בזמן אמת של הוא $5,228.72. במהלך 24 השעות האחרונות, PZETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,226.93 לבין שיא של $ 5,798.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PZETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,938.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,684.12.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PZETH השתנה ב -1.48% במהלך השעה האחרונה, -9.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Renzo Restaked LST (PZETH) מידע שוק

שווי שוק $ 131.52M$ 131.52M $ 131.52M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 131.52M$ 131.52M $ 131.52M אספקת מחזור 25.15K 25.15K 25.15K אספקה כוללת 25,153.88123962677 25,153.88123962677 25,153.88123962677

שווי השוק הנוכחי של Renzo Restaked LST הוא $ 131.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PZETH הוא 25.15K, עם היצע כולל של 25153.88123962677. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.52M.