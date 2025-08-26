עוד על PZETH

PZETH מידע על מחיר

PZETH אתר רשמי

PZETH טוקניומיקה

PZETH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Renzo Restaked LST סֵמֶל

Renzo Restaked LST מחיר (PZETH)

לא רשום

1 PZETH ל USDמחיר חי:

$5,228.73
$5,228.73$5,228.73
-9.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Renzo Restaked LST (PZETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:42:52 (UTC+8)

Renzo Restaked LST (PZETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 5,226.93
$ 5,226.93$ 5,226.93
24 שעות נמוך
$ 5,798.58
$ 5,798.58$ 5,798.58
גבוה 24 שעות

$ 5,226.93
$ 5,226.93$ 5,226.93

$ 5,798.58
$ 5,798.58$ 5,798.58

$ 5,938.35
$ 5,938.35$ 5,938.35

$ 1,684.12
$ 1,684.12$ 1,684.12

-1.48%

-9.40%

+0.30%

+0.30%

Renzo Restaked LST (PZETH) המחיר בזמן אמת של הוא $5,228.72. במהלך 24 השעות האחרונות, PZETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,226.93 לבין שיא של $ 5,798.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PZETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,938.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,684.12.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PZETH השתנה ב -1.48% במהלך השעה האחרונה, -9.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Renzo Restaked LST (PZETH) מידע שוק

$ 131.52M
$ 131.52M$ 131.52M

--
----

$ 131.52M
$ 131.52M$ 131.52M

25.15K
25.15K 25.15K

25,153.88123962677
25,153.88123962677 25,153.88123962677

שווי השוק הנוכחי של Renzo Restaked LST הוא $ 131.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PZETH הוא 25.15K, עם היצע כולל של 25153.88123962677. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.52M.

Renzo Restaked LST (PZETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Renzo Restaked LSTל USDהיה $ -542.944019089765.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRenzo Restaked LST ל USDהיה . $ +869.4948291120.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRenzo Restaked LST ל USDהיה $ +4,190.9848304240.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Renzo Restaked LSTל USDהיה $ +1,997.9911887787705.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -542.944019089765-9.40%
30 ימים$ +869.4948291120+16.63%
60 ימים$ +4,190.9848304240+80.15%
90 ימים$ +1,997.9911887787705+61.84%

מה זהRenzo Restaked LST (PZETH)

pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Renzo Restaked LST (PZETH) משאב

האתר הרשמי

Renzo Restaked LSTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Renzo Restaked LST (PZETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Renzo Restaked LST (PZETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Renzo Restaked LST.

בדוק את Renzo Restaked LST תחזית המחיר עכשיו‏!

PZETH למטבעות מקומיים

Renzo Restaked LST (PZETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Renzo Restaked LST (PZETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PZETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Renzo Restaked LST (PZETH)

כמה שווה Renzo Restaked LST (PZETH) היום?
החי PZETHהמחיר ב USD הוא 5,228.72 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PZETH ל USD?
המחיר הנוכחי של PZETH ל USD הוא $ 5,228.72. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Renzo Restaked LST?
שווי השוק של PZETH הוא $ 131.52M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PZETH?
ההיצע במחזור של PZETH הוא 25.15K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PZETH?
‏‏PZETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,938.35 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PZETH?
PZETH ‏‏רשם מחירATL של 1,684.12 USD.
מהו נפח המסחר של PZETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PZETH הוא -- USD.
האם PZETH יעלה השנה?
PZETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PZETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:42:52 (UTC+8)

Renzo Restaked LST (PZETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.