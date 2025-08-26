עוד על EZETH

EZETH מידע על מחיר

EZETH אתר רשמי

EZETH טוקניומיקה

EZETH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Renzo Restaked ETH סֵמֶל

Renzo Restaked ETH מחיר (EZETH)

לא רשום

1 EZETH ל USDמחיר חי:

$4,623.94
$4,623.94$4,623.94
-8.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Renzo Restaked ETH (EZETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:48:00 (UTC+8)

Renzo Restaked ETH (EZETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,615.5
$ 4,615.5$ 4,615.5
24 שעות נמוך
$ 5,080.0
$ 5,080.0$ 5,080.0
גבוה 24 שעות

$ 4,615.5
$ 4,615.5$ 4,615.5

$ 5,080.0
$ 5,080.0$ 5,080.0

$ 5,227.06
$ 5,227.06$ 5,227.06

$ 1,454.43
$ 1,454.43$ 1,454.43

-1.93%

-8.75%

+0.14%

+0.14%

Renzo Restaked ETH (EZETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,615.82. במהלך 24 השעות האחרונות, EZETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,615.5 לבין שיא של $ 5,080.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EZETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,227.06, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,454.43.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EZETH השתנה ב -1.93% במהלך השעה האחרונה, -8.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Renzo Restaked ETH (EZETH) מידע שוק

$ 1.35B
$ 1.35B$ 1.35B

--
----

$ 1.35B
$ 1.35B$ 1.35B

292.02K
292.02K 292.02K

292,019.8960792869
292,019.8960792869 292,019.8960792869

שווי השוק הנוכחי של Renzo Restaked ETH הוא $ 1.35B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EZETH הוא 292.02K, עם היצע כולל של 292019.8960792869. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35B.

Renzo Restaked ETH (EZETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Renzo Restaked ETHל USDהיה $ -443.110367458698.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRenzo Restaked ETH ל USDהיה . $ +795.8379900460.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRenzo Restaked ETH ל USDהיה $ +3,746.6564781800.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Renzo Restaked ETHל USDהיה $ +1,804.8981802465413.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -443.110367458698-8.75%
30 ימים$ +795.8379900460+17.24%
60 ימים$ +3,746.6564781800+81.17%
90 ימים$ +1,804.8981802465413+64.21%

מה זהRenzo Restaked ETH (EZETH)

EigenLayer Liquid Restaking Hub

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Renzo Restaked ETH (EZETH) משאב

האתר הרשמי

Renzo Restaked ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Renzo Restaked ETH (EZETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Renzo Restaked ETH (EZETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Renzo Restaked ETH.

בדוק את Renzo Restaked ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

EZETH למטבעות מקומיים

Renzo Restaked ETH (EZETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Renzo Restaked ETH (EZETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EZETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Renzo Restaked ETH (EZETH)

כמה שווה Renzo Restaked ETH (EZETH) היום?
החי EZETHהמחיר ב USD הוא 4,615.82 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EZETH ל USD?
המחיר הנוכחי של EZETH ל USD הוא $ 4,615.82. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Renzo Restaked ETH?
שווי השוק של EZETH הוא $ 1.35B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EZETH?
ההיצע במחזור של EZETH הוא 292.02K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EZETH?
‏‏EZETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,227.06 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EZETH?
EZETH ‏‏רשם מחירATL של 1,454.43 USD.
מהו נפח המסחר של EZETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EZETH הוא -- USD.
האם EZETH יעלה השנה?
EZETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EZETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:48:00 (UTC+8)

Renzo Restaked ETH (EZETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.