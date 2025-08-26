Renzo Restaked ETH (EZETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,615.5 $ 4,615.5 $ 4,615.5 24 שעות נמוך $ 5,080.0 $ 5,080.0 $ 5,080.0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,615.5$ 4,615.5 $ 4,615.5 גבוה 24 שעות $ 5,080.0$ 5,080.0 $ 5,080.0 שיא כל הזמנים $ 5,227.06$ 5,227.06 $ 5,227.06 המחיר הנמוך ביותר $ 1,454.43$ 1,454.43 $ 1,454.43 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.93% שינוי מחיר (1D) -8.75% שינוי מחיר (7D) +0.14% שינוי מחיר (7D) +0.14%

Renzo Restaked ETH (EZETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,615.82. במהלך 24 השעות האחרונות, EZETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,615.5 לבין שיא של $ 5,080.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EZETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,227.06, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,454.43.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EZETH השתנה ב -1.93% במהלך השעה האחרונה, -8.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Renzo Restaked ETH (EZETH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.35B$ 1.35B $ 1.35B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.35B$ 1.35B $ 1.35B אספקת מחזור 292.02K 292.02K 292.02K אספקה כוללת 292,019.8960792869 292,019.8960792869 292,019.8960792869

שווי השוק הנוכחי של Renzo Restaked ETH הוא $ 1.35B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EZETH הוא 292.02K, עם היצע כולל של 292019.8960792869. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35B.