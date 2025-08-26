Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 5,56$ 5,56 $ 5,56 המחיר הנמוך ביותר $ 0,74914$ 0,74914 $ 0,74914 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -18,40% שינוי מחיר (7D) -18,40%

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) המחיר בזמן אמת של הוא $1,36. במהלך 24 השעות האחרונות, EZEIGEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EZEIGENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0,74914.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EZEIGEN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18,40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) מידע שוק

שווי שוק $ 2,68M$ 2,68M $ 2,68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2,68M$ 2,68M $ 2,68M אספקת מחזור 1,97M 1,97M 1,97M אספקה כוללת 1 972 064,796768687 1 972 064,796768687 1 972 064,796768687

שווי השוק הנוכחי של Renzo Restaked EIGEN הוא $ 2,68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EZEIGEN הוא 1,97M, עם היצע כולל של 1972064.796768687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2,68M.