עוד על EZEIGEN

EZEIGEN מידע על מחיר

EZEIGEN אתר רשמי

EZEIGEN טוקניומיקה

EZEIGEN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Renzo Restaked EIGEN סֵמֶל

Renzo Restaked EIGEN מחיר (EZEIGEN)

לא רשום

1 EZEIGEN ל USDמחיר חי:

$1,36
$1,36$1,36
0,00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:53:46 (UTC+8)

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5,56
$ 5,56$ 5,56

$ 0,74914
$ 0,74914$ 0,74914

--

--

-18,40%

-18,40%

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) המחיר בזמן אמת של הוא $1,36. במהלך 24 השעות האחרונות, EZEIGEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EZEIGENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0,74914.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EZEIGEN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18,40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) מידע שוק

$ 2,68M
$ 2,68M$ 2,68M

--
----

$ 2,68M
$ 2,68M$ 2,68M

1,97M
1,97M 1,97M

1 972 064,796768687
1 972 064,796768687 1 972 064,796768687

שווי השוק הנוכחי של Renzo Restaked EIGEN הוא $ 2,68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EZEIGEN הוא 1,97M, עם היצע כולל של 1972064.796768687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2,68M.

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Renzo Restaked EIGENל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRenzo Restaked EIGEN ל USDהיה . $ -0,0168648160.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRenzo Restaked EIGEN ל USDהיה $ +0,0771685760.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Renzo Restaked EIGENל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0,0168648160-1,24%
60 ימים$ +0,0771685760+5,67%
90 ימים$ 0--

מה זהRenzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) משאב

האתר הרשמי

Renzo Restaked EIGENתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Renzo Restaked EIGEN.

בדוק את Renzo Restaked EIGEN תחזית המחיר עכשיו‏!

EZEIGEN למטבעות מקומיים

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EZEIGEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

כמה שווה Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) היום?
החי EZEIGENהמחיר ב USD הוא 1,36 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EZEIGEN ל USD?
המחיר הנוכחי של EZEIGEN ל USD הוא $ 1,36. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Renzo Restaked EIGEN?
שווי השוק של EZEIGEN הוא $ 2,68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EZEIGEN?
ההיצע במחזור של EZEIGEN הוא 1,97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EZEIGEN?
‏‏EZEIGEN השיג מחיר שיא (ATH) של 5,56 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EZEIGEN?
EZEIGEN ‏‏רשם מחירATL של 0,74914 USD.
מהו נפח המסחר של EZEIGEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EZEIGEN הוא -- USD.
האם EZEIGEN יעלה השנה?
EZEIGEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EZEIGEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:53:46 (UTC+8)

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.