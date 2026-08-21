rentahuman מחיר היום

מחיר rentahuman (RENTA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RENTA ל USD הוא $ 0 לכל RENTA.

rentahuman כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,102.42, עם היצע במחזור של 999.00M RENTA. ב‑24 השעות האחרונות, RENTA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00141605, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RENTA נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +14.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

rentahuman (RENTA) מידע שוק

שווי שוק $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K אספקת מחזור 999.00M 999.00M 999.00M אספקה כוללת 999,002,794.650627 999,002,794.650627 999,002,794.650627

שווי השוק הנוכחי של rentahuman הוא $ 12.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RENTA הוא 999.00M, עם היצע כולל של 999002794.650627. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.10K.