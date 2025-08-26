Rent Only Goes Up (RENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00216916$ 0.00216916 $ 0.00216916 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.16% שינוי מחיר (1D) -10.37% שינוי מחיר (7D) -26.09% שינוי מחיר (7D) -26.09%

Rent Only Goes Up (RENT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00216916, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RENT השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -10.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rent Only Goes Up (RENT) מידע שוק

שווי שוק $ 34.80K$ 34.80K $ 34.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.80K$ 34.80K $ 34.80K אספקת מחזור 999.64M 999.64M 999.64M אספקה כוללת 999,642,151.280509 999,642,151.280509 999,642,151.280509

שווי השוק הנוכחי של Rent Only Goes Up הוא $ 34.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RENT הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999642151.280509. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.80K.