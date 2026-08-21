Renewable Energy מחיר היום

מחיר Renewable Energy (RET) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RET ל USD הוא $ 0 לכל RET.

Renewable Energy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 132,049, עם היצע במחזור של 18,015.09T RET. ב‑24 השעות האחרונות, RET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RET נע ב -0.41% בשעה האחרונה ו +10.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Renewable Energy (RET) מידע שוק

שווי שוק $ 132.05K$ 132.05K $ 132.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 196.39K$ 196.39K $ 196.39K אספקת מחזור 18,015.09T 18,015.09T 18,015.09T אספקה כוללת 2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16

שווי השוק הנוכחי של Renewable Energy הוא $ 132.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RET הוא 18,015.09T, עם היצע כולל של 2.67931778098021e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 196.39K.