Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0011062$ 0.0011062 $ 0.0011062 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.26% שינוי מחיר (1D) -18.27% שינוי מחיר (7D) +18.75% שינוי מחיר (7D) +18.75%

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MXNBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MXNBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0011062, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MXNBC השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -18.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) מידע שוק

שווי שוק $ 29.81K$ 29.81K $ 29.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.06K$ 41.06K $ 41.06K אספקת מחזור 726.09M 726.09M 726.09M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rekt Burgundy by Virtuals הוא $ 29.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MXNBC הוא 726.09M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.06K.