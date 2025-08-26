עוד על MXNBC

Rekt Burgundy by Virtuals סֵמֶל

Rekt Burgundy by Virtuals מחיר (MXNBC)

-18.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:15:58 (UTC+8)

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.0011062
$ 0.0011062

+0.26%

-18.27%

+18.75%

+18.75%

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MXNBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MXNBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0011062, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MXNBC השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -18.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) מידע שוק

$ 29.81K

--

$ 41.06K

726.09M

1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rekt Burgundy by Virtuals הוא $ 29.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MXNBC הוא 726.09M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.06K.

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rekt Burgundy by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRekt Burgundy by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRekt Burgundy by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rekt Burgundy by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-18.27%
30 ימים$ 0-8.65%
60 ימים$ 0-54.64%
90 ימים$ 0--

מה זהRekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) משאב

Rekt Burgundy by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rekt Burgundy by Virtuals.

בדוק את Rekt Burgundy by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

MXNBC למטבעות מקומיים

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MXNBC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

כמה שווה Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) היום?
החי MXNBCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MXNBC ל USD?
המחיר הנוכחי של MXNBC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rekt Burgundy by Virtuals?
שווי השוק של MXNBC הוא $ 29.81K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MXNBC?
ההיצע במחזור של MXNBC הוא 726.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MXNBC?
‏‏MXNBC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0011062 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MXNBC?
MXNBC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MXNBC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MXNBC הוא -- USD.
האם MXNBC יעלה השנה?
MXNBC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MXNBC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:15:58 (UTC+8)

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.