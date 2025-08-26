ReinforcedAI (SN92) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.636844 $ 0.636844 $ 0.636844 24 שעות נמוך $ 0.726674 $ 0.726674 $ 0.726674 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.636844$ 0.636844 $ 0.636844 גבוה 24 שעות $ 0.726674$ 0.726674 $ 0.726674 שיא כל הזמנים $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 המחיר הנמוך ביותר $ 0.448012$ 0.448012 $ 0.448012 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) -10.81% שינוי מחיר (7D) -11.82% שינוי מחיר (7D) -11.82%

ReinforcedAI (SN92) המחיר בזמן אמת של הוא $0.648052. במהלך 24 השעות האחרונות, SN92 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.636844 לבין שיא של $ 0.726674, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN92השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.448012.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN92 השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -10.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ReinforcedAI (SN92) מידע שוק

שווי שוק $ 950.91K$ 950.91K $ 950.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 950.91K$ 950.91K $ 950.91K אספקת מחזור 1.47M 1.47M 1.47M אספקה כוללת 1,467,376.632085491 1,467,376.632085491 1,467,376.632085491

שווי השוק הנוכחי של ReinforcedAI הוא $ 950.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN92 הוא 1.47M, עם היצע כולל של 1467376.632085491. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 950.91K.