REIKO (REIKO) מידע על מחיר (USD)

REIKO (REIKO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REIKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REIKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REIKO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

REIKO (REIKO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של REIKO הוא $ 10.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REIKO הוא 999.26M, עם היצע כולל של 999257325.0327628. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.29K.