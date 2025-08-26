עוד על REIKO

REIKO מידע על מחיר

REIKO אתר רשמי

REIKO טוקניומיקה

REIKO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

REIKO סֵמֶל

REIKO מחיר (REIKO)

לא רשום

1 REIKO ל USDמחיר חי:

--
----
-5.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
REIKO (REIKO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:56:23 (UTC+8)

REIKO (REIKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-5.89%

+1.55%

+1.55%

REIKO (REIKO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REIKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REIKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REIKO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

REIKO (REIKO) מידע שוק

$ 10.29K
$ 10.29K$ 10.29K

--
----

$ 10.29K
$ 10.29K$ 10.29K

999.26M
999.26M 999.26M

999,257,325.0327628
999,257,325.0327628 999,257,325.0327628

שווי השוק הנוכחי של REIKO הוא $ 10.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REIKO הוא 999.26M, עם היצע כולל של 999257325.0327628. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.29K.

REIKO (REIKO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של REIKOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלREIKO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלREIKO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של REIKOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.89%
30 ימים$ 0-6.48%
60 ימים$ 0+33.04%
90 ימים$ 0--

מה זהREIKO (REIKO)

Welcome to the world of $Reiko, the ultimate meme coin on a mission to hit a $5 billion market cap and beyond! With our exciting new game set to launch in the crypto space, $Reiko is poised to become the next big sensation. We're bringing fresh innovation and real value to the cryptocurrency universe. Join us on this epic journey and be part of the meme revolution. Reiko coin fosters a vibrant and active community through memes, contests, and rewards, making participation both fun and rewarding. With a well-planned liquidity allocation, Reiko Coin ensures stability and ease of trading on various exchanges. Reiko Coin aims to establish major partnerships, enhancing its ecosystem and expanding its reach within the crypto market. Carefully structured tokenomics ensures fair distribution and sustainable growth, benefiting both early adopters and long-term holders. Our upcoming game is dedicated to creating value for our community. All fees generated from the game will go towards burning Reiko coins, reducing supply and enhancing the value of your holdings.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

REIKO (REIKO) משאב

האתר הרשמי

REIKOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה REIKO (REIKO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות REIKO (REIKO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור REIKO.

בדוק את REIKO תחזית המחיר עכשיו‏!

REIKO למטבעות מקומיים

REIKO (REIKO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של REIKO (REIKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REIKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על REIKO (REIKO)

כמה שווה REIKO (REIKO) היום?
החי REIKOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REIKO ל USD?
המחיר הנוכחי של REIKO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של REIKO?
שווי השוק של REIKO הוא $ 10.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REIKO?
ההיצע במחזור של REIKO הוא 999.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REIKO?
‏‏REIKO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REIKO?
REIKO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של REIKO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REIKO הוא -- USD.
האם REIKO יעלה השנה?
REIKO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REIKO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:56:23 (UTC+8)

REIKO (REIKO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.