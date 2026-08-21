REI AI by Virtuals מחיר היום

מחיר REI AI by Virtuals (REI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REI ל USD הוא $ 0 לכל REI.

REI AI by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,693.09, עם היצע במחזור של 497.66M REI. ב‑24 השעות האחרונות, REI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00102327, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

REI AI by Virtuals (REI) מידע שוק

שווי שוק $ 16.69K$ 16.69K $ 16.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.54K$ 33.54K $ 33.54K אספקת מחזור 497.66M 497.66M 497.66M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של REI AI by Virtuals הוא $ 16.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REI הוא 497.66M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.54K.