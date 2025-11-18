Regentics מחיר היום

מחיר Regentics (REGEN) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REGEN ל USD הוא -- לכל REGEN.

Regentics כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,890.24, עם היצע במחזור של 1.00B REGEN. ב‑24 השעות האחרונות, REGEN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REGEN נע ב -- בשעה האחרונה ו -25.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Regentics (REGEN) מידע שוק

שווי שוק $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Regentics הוא $ 9.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REGEN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.89K.