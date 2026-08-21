Reflexer Ungovernance מחיר היום

מחיר Reflexer Ungovernance (FLX) בזמן אמת היום הוא $ 1.46, עם שינוי של 10.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLX ל USD הוא $ 1.46 לכל FLX.

Reflexer Ungovernance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,211,057, עם היצע במחזור של 827.12K FLX. ב‑24 השעות האחרונות, FLX סחר בין $ 1.3 (נמוך) ל $ 1.4 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,839.79, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.752742.

ביצועים לטווח קצר, FLX נע ב +6.40% בשעה האחרונה ו +37.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 438.42.

Reflexer Ungovernance (FLX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M נפח (24 שעות) $ 438.42$ 438.42 $ 438.42 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M אספקת מחזור 827.12K 827.12K 827.12K אספקה כוללת 957,122.2961293116 957,122.2961293116 957,122.2961293116

שווי השוק הנוכחי של Reflexer Ungovernance הוא $ 1.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 438.42. ההיצע במחזור של FLX הוא 827.12K, עם היצע כולל של 957122.2961293116. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.