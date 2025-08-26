Reflections of Dissonance AI (AIKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01509709$ 0.01509709 $ 0.01509709 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.71% שינוי מחיר (1D) -8.12% שינוי מחיר (7D) +1.38% שינוי מחיר (7D) +1.38%

Reflections of Dissonance AI (AIKA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01509709, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIKA השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -8.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Reflections of Dissonance AI (AIKA) מידע שוק

שווי שוק $ 43.95K$ 43.95K $ 43.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.95K$ 43.95K $ 43.95K אספקת מחזור 988.88M 988.88M 988.88M אספקה כוללת 988,883,559.148374 988,883,559.148374 988,883,559.148374

שווי השוק הנוכחי של Reflections of Dissonance AI הוא $ 43.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIKA הוא 988.88M, עם היצע כולל של 988883559.148374. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.95K.