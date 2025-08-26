עוד על AIKA

Reflections of Dissonance AI סֵמֶל

Reflections of Dissonance AI מחיר (AIKA)

לא רשום

1 AIKA ל USDמחיר חי:

--
----
-8.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Reflections of Dissonance AI (AIKA) טבלת מחירים חיה
Reflections of Dissonance AI (AIKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01509709
$ 0.01509709$ 0.01509709

$ 0
$ 0$ 0

-0.71%

-8.12%

+1.38%

+1.38%

Reflections of Dissonance AI (AIKA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01509709, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIKA השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -8.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Reflections of Dissonance AI (AIKA) מידע שוק

$ 43.95K
$ 43.95K$ 43.95K

--
----

$ 43.95K
$ 43.95K$ 43.95K

988.88M
988.88M 988.88M

988,883,559.148374
988,883,559.148374 988,883,559.148374

שווי השוק הנוכחי של Reflections of Dissonance AI הוא $ 43.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIKA הוא 988.88M, עם היצע כולל של 988883559.148374. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.95K.

Reflections of Dissonance AI (AIKA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Reflections of Dissonance AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלReflections of Dissonance AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלReflections of Dissonance AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Reflections of Dissonance AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.12%
30 ימים$ 0-8.00%
60 ימים$ 0+7.27%
90 ימים$ 0--

מה זהReflections of Dissonance AI (AIKA)

AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Reflections of Dissonance AI (AIKA) משאב

האתר הרשמי

Reflections of Dissonance AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Reflections of Dissonance AI (AIKA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Reflections of Dissonance AI (AIKA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Reflections of Dissonance AI.

בדוק את Reflections of Dissonance AI תחזית המחיר עכשיו‏!

AIKA למטבעות מקומיים

Reflections of Dissonance AI (AIKA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Reflections of Dissonance AI (AIKA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIKA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Reflections of Dissonance AI (AIKA)

כמה שווה Reflections of Dissonance AI (AIKA) היום?
החי AIKAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIKA ל USD?
המחיר הנוכחי של AIKA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Reflections of Dissonance AI?
שווי השוק של AIKA הוא $ 43.95K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIKA?
ההיצע במחזור של AIKA הוא 988.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIKA?
‏‏AIKA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01509709 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIKA?
AIKA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AIKA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIKA הוא -- USD.
האם AIKA יעלה השנה?
AIKA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIKA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
