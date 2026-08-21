Reental מחיר היום

מחיר Reental (RNT) בזמן אמת היום הוא $ 0.285896, עם שינוי של 1.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RNT ל USD הוא $ 0.285896 לכל RNT.

Reental כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,736,458, עם היצע במחזור של 138.99M RNT. ב‑24 השעות האחרונות, RNT סחר בין $ 0.283626 (נמוך) ל $ 0.290659 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 33.06, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01591959.

ביצועים לטווח קצר, RNT נע ב -0.44% בשעה האחרונה ו +2.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 34.21K.

Reental (RNT) מידע שוק

שווי שוק $ 39.74M$ 39.74M $ 39.74M נפח (24 שעות) $ 34.21K$ 34.21K $ 34.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.18M$ 57.18M $ 57.18M אספקת מחזור 138.99M 138.99M 138.99M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Reental הוא $ 39.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 34.21K. ההיצע במחזור של RNT הוא 138.99M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.18M.