REECOIN מחיר היום

מחיר REECOIN (REE) בזמן אמת היום הוא $ 0.01038799, עם שינוי של 0.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REE ל USD הוא $ 0.01038799 לכל REE.

REECOIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,176,233, עם היצע במחזור של 498.29M REE. ב‑24 השעות האחרונות, REE סחר בין $ 0.00959182 (נמוך) ל $ 0.01146097 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0247983, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00319656.

ביצועים לטווח קצר, REE נע ב -3.96% בשעה האחרונה ו +12.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

REECOIN (REE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M אספקת מחזור 498.29M 498.29M 498.29M אספקה כוללת 498,290,000.0 498,290,000.0 498,290,000.0

שווי השוק הנוכחי של REECOIN הוא $ 5.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REE הוא 498.29M, עם היצע כולל של 498290000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.18M.