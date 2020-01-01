RedHive (HIV3) טוקנומיקה
RedHive powers the first Onchain Intelligence Engine, enabling AI Agent solutions to drive the next-gen DeFAI economy. It provides advanced AI Agent Tooling, Copilot, and Voice Intents, enabling unique human-agent coordination and orchestration. By combining conversational AI with real-time data aggregation, RedHive allows users to manage trading, yield farming, and risk mitigation seamlessly. It leverages natural language processing to understand user prompts, execute sophisticated DeFi strategies, and deliver near real-time intelligence from multiple on-chain and off-chain sources, ensuring users stay informed and ahead in the rapidly evolving EVM ecosystem.
RedHive (HIV3) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור RedHive (HIV3), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
RedHive (HIV3) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של RedHive (HIV3) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של HIV3 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות HIV3האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את HIV3טוקניומיקה, חקרו אתHIV3המחיר בזמן אמת של אסימונים!
