RedHive (HIV3) מידע על מחיר (USD)

RedHive (HIV3) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HIV3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIV3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01788068, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIV3 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RedHive (HIV3) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של RedHive הוא $ 54.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HIV3 הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.77K.