Redemption Of Pets (ROP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04594453 $ 0.04594453 $ 0.04594453 24 שעות נמוך $ 0.054348 $ 0.054348 $ 0.054348 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04594453$ 0.04594453 $ 0.04594453 גבוה 24 שעות $ 0.054348$ 0.054348 $ 0.054348 שיא כל הזמנים $ 0.907255$ 0.907255 $ 0.907255 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03400078$ 0.03400078 $ 0.03400078 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.80% שינוי מחיר (1D) -14.18% שינוי מחיר (7D) +5.84% שינוי מחיר (7D) +5.84%

Redemption Of Pets (ROP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04661698. במהלך 24 השעות האחרונות, ROP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04594453 לבין שיא של $ 0.054348, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.907255, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03400078.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROP השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -14.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Redemption Of Pets (ROP) מידע שוק

שווי שוק $ 46.62K$ 46.62K $ 46.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.62K$ 46.62K $ 46.62K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Redemption Of Pets הוא $ 46.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROP הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.62K.