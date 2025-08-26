עוד על ROP

Redemption Of Pets סֵמֶל

Redemption Of Pets מחיר (ROP)

לא רשום

1 ROP ל USDמחיר חי:

$0.04661698
$0.04661698$0.04661698
-14.10%1D
USD
Redemption Of Pets (ROP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:25:11 (UTC+8)

Redemption Of Pets (ROP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04594453
$ 0.04594453$ 0.04594453
24 שעות נמוך
$ 0.054348
$ 0.054348$ 0.054348
גבוה 24 שעות

$ 0.04594453
$ 0.04594453$ 0.04594453

$ 0.054348
$ 0.054348$ 0.054348

$ 0.907255
$ 0.907255$ 0.907255

$ 0.03400078
$ 0.03400078$ 0.03400078

-0.80%

-14.18%

+5.84%

+5.84%

Redemption Of Pets (ROP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04661698. במהלך 24 השעות האחרונות, ROP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04594453 לבין שיא של $ 0.054348, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.907255, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03400078.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROP השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -14.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Redemption Of Pets (ROP) מידע שוק

$ 46.62K
$ 46.62K$ 46.62K

--
----

$ 46.62K
$ 46.62K$ 46.62K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Redemption Of Pets הוא $ 46.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROP הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.62K.

Redemption Of Pets (ROP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Redemption Of Petsל USDהיה $ -0.00770577178811421.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRedemption Of Pets ל USDהיה . $ -0.0041514984.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRedemption Of Pets ל USDהיה $ +0.0039967906.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Redemption Of Petsל USDהיה $ -0.02148327435007135.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00770577178811421-14.18%
30 ימים$ -0.0041514984-8.90%
60 ימים$ +0.0039967906+8.57%
90 ימים$ -0.02148327435007135-31.54%

מה זהRedemption Of Pets (ROP)

ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it’s cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP’s core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals.

Redemption Of Pets (ROP) משאב

האתר הרשמי

Redemption Of Petsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Redemption Of Pets (ROP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Redemption Of Pets (ROP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Redemption Of Pets.

בדוק את Redemption Of Pets תחזית המחיר עכשיו‏!

ROP למטבעות מקומיים

Redemption Of Pets (ROP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Redemption Of Pets (ROP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Redemption Of Pets (ROP)

כמה שווה Redemption Of Pets (ROP) היום?
החי ROPהמחיר ב USD הוא 0.04661698 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROP ל USD?
המחיר הנוכחי של ROP ל USD הוא $ 0.04661698. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Redemption Of Pets?
שווי השוק של ROP הוא $ 46.62K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROP?
ההיצע במחזור של ROP הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROP?
‏‏ROP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.907255 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROP?
ROP ‏‏רשם מחירATL של 0.03400078 USD.
מהו נפח המסחר של ROP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROP הוא -- USD.
האם ROP יעלה השנה?
ROP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:25:11 (UTC+8)

