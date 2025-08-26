Redemption Of Pets מחיר (ROP)
Redemption Of Pets (ROP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04661698. במהלך 24 השעות האחרונות, ROP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04594453 לבין שיא של $ 0.054348, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.907255, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03400078.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROP השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -14.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Redemption Of Pets הוא $ 46.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROP הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.62K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Redemption Of Petsל USDהיה $ -0.00770577178811421.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRedemption Of Pets ל USDהיה . $ -0.0041514984.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRedemption Of Pets ל USDהיה $ +0.0039967906.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Redemption Of Petsל USDהיה $ -0.02148327435007135.
|הַיוֹם
|$ -0.00770577178811421
|-14.18%
|30 ימים
|$ -0.0041514984
|-8.90%
|60 ימים
|$ +0.0039967906
|+8.57%
|90 ימים
|$ -0.02148327435007135
|-31.54%
ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it’s cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP’s core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals.
