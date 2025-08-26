עוד על KOVU

Red Siberian Husky סֵמֶל

Red Siberian Husky מחיר (KOVU)

לא רשום

1 KOVU ל USDמחיר חי:

--
----
-7.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Red Siberian Husky (KOVU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:25:04 (UTC+8)

Red Siberian Husky (KOVU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00651786
$ 0.00651786$ 0.00651786

$ 0
$ 0$ 0

--

-7.61%

-3.08%

-3.08%

Red Siberian Husky (KOVU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KOVU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOVUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00651786, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOVU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Red Siberian Husky (KOVU) מידע שוק

$ 18.42K
$ 18.42K$ 18.42K

--
----

$ 18.42K
$ 18.42K$ 18.42K

999.17M
999.17M 999.17M

999,165,218.185009
999,165,218.185009 999,165,218.185009

שווי השוק הנוכחי של Red Siberian Husky הוא $ 18.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOVU הוא 999.17M, עם היצע כולל של 999165218.185009. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.42K.

Red Siberian Husky (KOVU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Red Siberian Huskyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRed Siberian Husky ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRed Siberian Husky ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Red Siberian Huskyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.61%
30 ימים$ 0-11.71%
60 ימים$ 0-32.08%
90 ימים$ 0--

מה זהRed Siberian Husky (KOVU)

When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Red Siberian Husky (KOVU) משאב

האתר הרשמי

Red Siberian Huskyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Red Siberian Husky (KOVU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Red Siberian Husky (KOVU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Red Siberian Husky.

בדוק את Red Siberian Husky תחזית המחיר עכשיו‏!

KOVU למטבעות מקומיים

Red Siberian Husky (KOVU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Red Siberian Husky (KOVU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KOVU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Red Siberian Husky (KOVU)

כמה שווה Red Siberian Husky (KOVU) היום?
החי KOVUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KOVU ל USD?
המחיר הנוכחי של KOVU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Red Siberian Husky?
שווי השוק של KOVU הוא $ 18.42K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KOVU?
ההיצע במחזור של KOVU הוא 999.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KOVU?
‏‏KOVU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00651786 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KOVU?
KOVU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KOVU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KOVU הוא -- USD.
האם KOVU יעלה השנה?
KOVU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KOVU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.