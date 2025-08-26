Red Siberian Husky (KOVU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00651786$ 0.00651786 $ 0.00651786 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.61% שינוי מחיר (7D) -3.08% שינוי מחיר (7D) -3.08%

Red Siberian Husky (KOVU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KOVU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOVUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00651786, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOVU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Red Siberian Husky (KOVU) מידע שוק

שווי שוק $ 18.42K$ 18.42K $ 18.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.42K$ 18.42K $ 18.42K אספקת מחזור 999.17M 999.17M 999.17M אספקה כוללת 999,165,218.185009 999,165,218.185009 999,165,218.185009

שווי השוק הנוכחי של Red Siberian Husky הוא $ 18.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOVU הוא 999.17M, עם היצע כולל של 999165218.185009. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.42K.