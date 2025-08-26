Red Genesis ($R3D) מידע על מחיר (USD)

שינוי מחיר (שעה אחת) -1.19% שינוי מחיר (1D) -8.12% שינוי מחיר (7D) +3.72%

Red Genesis ($R3D) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $R3D נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $R3Dהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0077114, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $R3D השתנה ב -1.19% במהלך השעה האחרונה, -8.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 19.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.79K אספקת מחזור 986.07M אספקה כוללת 999,651,048.816451

שווי השוק הנוכחי של Red Genesis הוא $ 19.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $R3D הוא 986.07M, עם היצע כולל של 999651048.816451. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.79K.