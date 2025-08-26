עוד על $R3D

Red Genesis סֵמֶל

Red Genesis מחיר ($R3D)

לא רשום

1 $R3D ל USDמחיר חי:

--
----
-8.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Red Genesis ($R3D) טבלת מחירים חיה
Red Genesis ($R3D) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0077114
$ 0.0077114$ 0.0077114

$ 0
$ 0$ 0

-1.19%

-8.12%

+3.72%

+3.72%

Red Genesis ($R3D) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $R3D נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $R3Dהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0077114, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $R3D השתנה ב -1.19% במהלך השעה האחרונה, -8.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Red Genesis ($R3D) מידע שוק

$ 19.52K
$ 19.52K$ 19.52K

--
----

$ 19.79K
$ 19.79K$ 19.79K

986.07M
986.07M 986.07M

999,651,048.816451
999,651,048.816451 999,651,048.816451

שווי השוק הנוכחי של Red Genesis הוא $ 19.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $R3D הוא 986.07M, עם היצע כולל של 999651048.816451. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.79K.

Red Genesis ($R3D) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Red Genesisל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRed Genesis ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRed Genesis ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Red Genesisל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.12%
30 ימים$ 0-6.24%
60 ימים$ 0+2.56%
90 ימים$ 0--

מה זהRed Genesis ($R3D)

DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Red Genesis ($R3D) משאב

האתר הרשמי

Red Genesisתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Red Genesis ($R3D) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Red Genesis ($R3D) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Red Genesis.

בדוק את Red Genesis תחזית המחיר עכשיו‏!

$R3D למטבעות מקומיים

Red Genesis ($R3D) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Red Genesis ($R3D) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $R3D הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Red Genesis ($R3D)

כמה שווה Red Genesis ($R3D) היום?
החי $R3Dהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $R3D ל USD?
המחיר הנוכחי של $R3D ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Red Genesis?
שווי השוק של $R3D הוא $ 19.52K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $R3D?
ההיצע במחזור של $R3D הוא 986.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $R3D?
‏‏$R3D השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0077114 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $R3D?
$R3D ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $R3D?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $R3D הוא -- USD.
האם $R3D יעלה השנה?
$R3D ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $R3D תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.