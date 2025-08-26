Red Genesis מחיר ($R3D)
Red Genesis ($R3D) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $R3D נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $R3Dהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0077114, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, $R3D השתנה ב -1.19% במהלך השעה האחרונה, -8.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Red Genesis הוא $ 19.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $R3D הוא 986.07M, עם היצע כולל של 999651048.816451. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.79K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Red Genesisל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRed Genesis ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRed Genesis ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Red Genesisל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-8.12%
|30 ימים
|$ 0
|-6.24%
|60 ימים
|$ 0
|+2.56%
|90 ימים
|$ 0
|--
DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications.
