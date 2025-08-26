עוד על RECON

Recon Solana סֵמֶל

Recon Solana מחיר (RECON)

לא רשום

1 RECON ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Recon Solana (RECON) טבלת מחירים חיה
Recon Solana (RECON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Recon Solana (RECON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RECON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RECONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RECON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Recon Solana (RECON) מידע שוק

$ 3.79K
$ 3.79K$ 3.79K

--
----

$ 4.46K
$ 4.46K$ 4.46K

849.92M
849.92M 849.92M

999,916,267.130167
999,916,267.130167 999,916,267.130167

שווי השוק הנוכחי של Recon Solana הוא $ 3.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RECON הוא 849.92M, עם היצע כולל של 999916267.130167. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.46K.

Recon Solana (RECON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Recon Solanaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRecon Solana ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRecon Solana ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Recon Solanaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-3.66%
60 ימים$ 0+11.70%
90 ימים$ 0--

מה זהRecon Solana (RECON)

Recon is a versatile tool designed to protect you within the Solana ecosystem. It utilizes advanced algorithms to evaluate token security risks, analyzing smart contracts, transaction patterns, decentralization, liquidity, and integrating external data to spot vulnerabilities. This in-depth analysis uncovers security risks, facilitating the creation of strong solutions to strengthen the Solana network's safety and resilience.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Recon Solana (RECON) משאב

האתר הרשמי

Recon Solanaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Recon Solana (RECON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Recon Solana (RECON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Recon Solana.

בדוק את Recon Solana תחזית המחיר עכשיו‏!

RECON למטבעות מקומיים

Recon Solana (RECON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Recon Solana (RECON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RECON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Recon Solana (RECON)

כמה שווה Recon Solana (RECON) היום?
החי RECONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RECON ל USD?
המחיר הנוכחי של RECON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Recon Solana?
שווי השוק של RECON הוא $ 3.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RECON?
ההיצע במחזור של RECON הוא 849.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RECON?
‏‏RECON השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RECON?
RECON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RECON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RECON הוא -- USD.
האם RECON יעלה השנה?
RECON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RECON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
