Recon Solana (RECON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Recon Solana (RECON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RECON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RECONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RECON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Recon Solana (RECON) מידע שוק

שווי שוק $ 3.79K$ 3.79K $ 3.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.46K$ 4.46K $ 4.46K אספקת מחזור 849.92M 849.92M 849.92M אספקה כוללת 999,916,267.130167 999,916,267.130167 999,916,267.130167

שווי השוק הנוכחי של Recon Solana הוא $ 3.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RECON הוא 849.92M, עם היצע כולל של 999916267.130167. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.46K.