Recon Raccoon מחיר היום

מחיר Recon Raccoon (RCON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RCON ל USD הוא $ 0 לכל RCON.

Recon Raccoon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,115, עם היצע במחזור של 756.22M RCON. ב‑24 השעות האחרונות, RCON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00323388, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RCON נע ב +2.06% בשעה האחרונה ו -5.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Recon Raccoon (RCON) מידע שוק

שווי שוק $ 20.12K$ 20.12K $ 20.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.55K$ 26.55K $ 26.55K אספקת מחזור 756.22M 756.22M 756.22M אספקה כוללת 998,240,221.205962 998,240,221.205962 998,240,221.205962

שווי השוק הנוכחי של Recon Raccoon הוא $ 20.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RCON הוא 756.22M, עם היצע כולל של 998240221.205962. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.55K.