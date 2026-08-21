Rebirth and New Hope מחיר היום

מחיר Rebirth and New Hope (REBIRTH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REBIRTH ל USD הוא $ 0 לכל REBIRTH.

Rebirth and New Hope כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,388, עם היצע במחזור של 994.03M REBIRTH. ב‑24 השעות האחרונות, REBIRTH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REBIRTH נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +44.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rebirth and New Hope (REBIRTH) מידע שוק

שווי שוק $ 30.39K$ 30.39K $ 30.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.39K$ 30.39K $ 30.39K אספקת מחזור 994.03M 994.03M 994.03M אספקה כוללת 994,033,437.392834 994,033,437.392834 994,033,437.392834

שווי השוק הנוכחי של Rebirth and New Hope הוא $ 30.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REBIRTH הוא 994.03M, עם היצע כולל של 994033437.392834. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.39K.