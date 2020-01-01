Rebel by Virtuals (REBELZ) טוקנומיקה
Rebel by Virtuals (REBELZ) מידע
Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X.
Rebel by Virtuals (REBELZ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Rebel by Virtuals (REBELZ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Rebel by Virtuals (REBELZ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Rebel by Virtuals (REBELZ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של REBELZ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות REBELZהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את REBELZטוקניומיקה, חקרו אתREBELZהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
