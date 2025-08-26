עוד על REBELZ

Rebel by Virtuals סֵמֶל

Rebel by Virtuals מחיר (REBELZ)

לא רשום

1 REBELZ ל USDמחיר חי:

--
----
-6.50%1D
mexc
USD
Rebel by Virtuals (REBELZ) טבלת מחירים חיה
Rebel by Virtuals (REBELZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00395959
$ 0.00395959$ 0.00395959

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

-6.59%

+23.17%

+23.17%

Rebel by Virtuals (REBELZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REBELZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REBELZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00395959, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REBELZ השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -6.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rebel by Virtuals (REBELZ) מידע שוק

$ 17.40K
$ 17.40K$ 17.40K

--
----

$ 17.40K
$ 17.40K$ 17.40K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rebel by Virtuals הוא $ 17.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REBELZ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.40K.

Rebel by Virtuals (REBELZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rebel by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRebel by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRebel by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rebel by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.59%
30 ימים$ 0+6.73%
60 ימים$ 0+11.82%
90 ימים$ 0--

מה זהRebel by Virtuals (REBELZ)

Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X.

Rebel by Virtuals (REBELZ) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Rebel by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rebel by Virtuals (REBELZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rebel by Virtuals (REBELZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rebel by Virtuals.

בדוק את Rebel by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

REBELZ למטבעות מקומיים

Rebel by Virtuals (REBELZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rebel by Virtuals (REBELZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REBELZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rebel by Virtuals (REBELZ)

כמה שווה Rebel by Virtuals (REBELZ) היום?
החי REBELZהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REBELZ ל USD?
המחיר הנוכחי של REBELZ ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rebel by Virtuals?
שווי השוק של REBELZ הוא $ 17.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REBELZ?
ההיצע במחזור של REBELZ הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REBELZ?
‏‏REBELZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00395959 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REBELZ?
REBELZ ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של REBELZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REBELZ הוא -- USD.
האם REBELZ יעלה השנה?
REBELZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REBELZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
