Rebel by Virtuals (REBELZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00395959$ 0.00395959 $ 0.00395959 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.38% שינוי מחיר (1D) -6.59% שינוי מחיר (7D) +23.17% שינוי מחיר (7D) +23.17%

Rebel by Virtuals (REBELZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REBELZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REBELZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00395959, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REBELZ השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -6.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rebel by Virtuals (REBELZ) מידע שוק

שווי שוק $ 17.40K$ 17.40K $ 17.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.40K$ 17.40K $ 17.40K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rebel by Virtuals הוא $ 17.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REBELZ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.40K.