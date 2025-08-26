Rebel Bots (RBLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 2.73$ 2.73 $ 2.73 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.12% שינוי מחיר (7D) -53.83% שינוי מחיר (7D) -53.83%

Rebel Bots (RBLS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RBLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RBLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RBLS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-53.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rebel Bots (RBLS) מידע שוק

שווי שוק $ 27.92K$ 27.92K $ 27.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.92K$ 27.92K $ 27.92K אספקת מחזור 285.03M 285.03M 285.03M אספקה כוללת 285,033,089.999 285,033,089.999 285,033,089.999

שווי השוק הנוכחי של Rebel Bots הוא $ 27.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RBLS הוא 285.03M, עם היצע כולל של 285033089.999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.92K.