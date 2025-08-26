עוד על $IRL

Rebase GG IRL סֵמֶל

Rebase GG IRL מחיר ($IRL)

לא רשום

1 $IRL ל USDמחיר חי:

$0.00069505
$0.00069505$0.00069505
0.00%1D
mexc
USD
Rebase GG IRL ($IRL) טבלת מחירים חיה
Rebase GG IRL ($IRL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.340175
$ 0.340175$ 0.340175

$ 0.00026002
$ 0.00026002$ 0.00026002

--

--

-6.42%

-6.42%

Rebase GG IRL ($IRL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00069505. במהלך 24 השעות האחרונות, $IRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $IRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.340175, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00026002.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $IRL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rebase GG IRL ($IRL) מידע שוק

$ 34.50K
$ 34.50K$ 34.50K

--
----

$ 347.53K
$ 347.53K$ 347.53K

49.63M
49.63M 49.63M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rebase GG IRL הוא $ 34.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $IRL הוא 49.63M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 347.53K.

Rebase GG IRL ($IRL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rebase GG IRLל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRebase GG IRL ל USDהיה . $ -0.0000862304.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRebase GG IRL ל USDהיה $ -0.0001419966.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rebase GG IRLל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000862304-12.40%
60 ימים$ -0.0001419966-20.42%
90 ימים$ 0--

מה זהRebase GG IRL ($IRL)

Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day.

Rebase GG IRL ($IRL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Rebase GG IRLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rebase GG IRL ($IRL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rebase GG IRL ($IRL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rebase GG IRL.

בדוק את Rebase GG IRL תחזית המחיר עכשיו‏!

$IRL למטבעות מקומיים

Rebase GG IRL ($IRL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rebase GG IRL ($IRL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $IRL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rebase GG IRL ($IRL)

כמה שווה Rebase GG IRL ($IRL) היום?
החי $IRLהמחיר ב USD הוא 0.00069505 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $IRL ל USD?
המחיר הנוכחי של $IRL ל USD הוא $ 0.00069505. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rebase GG IRL?
שווי השוק של $IRL הוא $ 34.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $IRL?
ההיצע במחזור של $IRL הוא 49.63M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $IRL?
‏‏$IRL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.340175 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $IRL?
$IRL ‏‏רשם מחירATL של 0.00026002 USD.
מהו נפח המסחר של $IRL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $IRL הוא -- USD.
האם $IRL יעלה השנה?
$IRL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $IRL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
