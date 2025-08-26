עוד על REG

RealToken Ecosystem Governance סֵמֶל

RealToken Ecosystem Governance מחיר (REG)

לא רשום

1 REG ל USDמחיר חי:

$0.174866
$0.174866
-2.10%1D
USD
RealToken Ecosystem Governance (REG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:42:31 (UTC+8)

RealToken Ecosystem Governance (REG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.174664
$ 0.174664
24 שעות נמוך
$ 0.178637
$ 0.178637
גבוה 24 שעות

$ 0.174664
$ 0.174664

$ 0.178637
$ 0.178637

$ 1.99
$ 1.99

$ 0.140432
$ 0.140432

+0.12%

-2.10%

+19.16%

+19.16%

RealToken Ecosystem Governance (REG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.174866. במהלך 24 השעות האחרונות, REG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.174664 לבין שיא של $ 0.178637, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.99, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.140432.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REG השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -2.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RealToken Ecosystem Governance (REG) מידע שוק

$ 12.79M
$ 12.79M

--
--

$ 87.71M
$ 87.71M

73.16M
73.16M

501,561,706.7864516
501,561,706.7864516

שווי השוק הנוכחי של RealToken Ecosystem Governance הוא $ 12.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REG הוא 73.16M, עם היצע כולל של 501561706.7864516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.71M.

RealToken Ecosystem Governance (REG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RealToken Ecosystem Governanceל USDהיה $ -0.0037691386973662.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRealToken Ecosystem Governance ל USDהיה . $ -0.0144348910.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRealToken Ecosystem Governance ל USDהיה $ -0.0800791152.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RealToken Ecosystem Governanceל USDהיה $ -0.1917811061497247.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0037691386973662-2.10%
30 ימים$ -0.0144348910-8.25%
60 ימים$ -0.0800791152-45.79%
90 ימים$ -0.1917811061497247-52.30%

מה זהRealToken Ecosystem Governance (REG)

The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co

RealToken Ecosystem Governance (REG) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

RealToken Ecosystem Governanceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RealToken Ecosystem Governance (REG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RealToken Ecosystem Governance (REG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RealToken Ecosystem Governance.

בדוק את RealToken Ecosystem Governance תחזית המחיר עכשיו‏!

REG למטבעות מקומיים

RealToken Ecosystem Governance (REG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RealToken Ecosystem Governance (REG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RealToken Ecosystem Governance (REG)

כמה שווה RealToken Ecosystem Governance (REG) היום?
החי REGהמחיר ב USD הוא 0.174866 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REG ל USD?
המחיר הנוכחי של REG ל USD הוא $ 0.174866. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RealToken Ecosystem Governance?
שווי השוק של REG הוא $ 12.79M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REG?
ההיצע במחזור של REG הוא 73.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REG?
‏‏REG השיג מחיר שיא (ATH) של 1.99 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REG?
REG ‏‏רשם מחירATL של 0.140432 USD.
מהו נפח המסחר של REG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REG הוא -- USD.
האם REG יעלה השנה?
REG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:42:31 (UTC+8)

