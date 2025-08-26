RealToken Ecosystem Governance (REG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.174664 $ 0.174664 $ 0.174664 24 שעות נמוך $ 0.178637 $ 0.178637 $ 0.178637 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.174664$ 0.174664 $ 0.174664 גבוה 24 שעות $ 0.178637$ 0.178637 $ 0.178637 שיא כל הזמנים $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 המחיר הנמוך ביותר $ 0.140432$ 0.140432 $ 0.140432 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.12% שינוי מחיר (1D) -2.10% שינוי מחיר (7D) +19.16% שינוי מחיר (7D) +19.16%

RealToken Ecosystem Governance (REG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.174866. במהלך 24 השעות האחרונות, REG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.174664 לבין שיא של $ 0.178637, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.99, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.140432.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REG השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -2.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RealToken Ecosystem Governance (REG) מידע שוק

שווי שוק $ 12.79M$ 12.79M $ 12.79M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.71M$ 87.71M $ 87.71M אספקת מחזור 73.16M 73.16M 73.16M אספקה כוללת 501,561,706.7864516 501,561,706.7864516 501,561,706.7864516

שווי השוק הנוכחי של RealToken Ecosystem Governance הוא $ 12.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REG הוא 73.16M, עם היצע כולל של 501561706.7864516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.71M.