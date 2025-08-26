Realis Worlds (REALIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0013474 $ 0.0013474 $ 0.0013474 24 שעות נמוך $ 0.00163413 $ 0.00163413 $ 0.00163413 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0013474$ 0.0013474 $ 0.0013474 גבוה 24 שעות $ 0.00163413$ 0.00163413 $ 0.00163413 שיא כל הזמנים $ 0.04736015$ 0.04736015 $ 0.04736015 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00085332$ 0.00085332 $ 0.00085332 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.53% שינוי מחיר (1D) -13.29% שינוי מחיר (7D) -5.85% שינוי מחיר (7D) -5.85%

Realis Worlds (REALIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00135506. במהלך 24 השעות האחרונות, REALIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0013474 לבין שיא של $ 0.00163413, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REALISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04736015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00085332.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REALIS השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -13.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Realis Worlds (REALIS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M אספקת מחזור 954.89M 954.89M 954.89M אספקה כוללת 998,962,496.687118 998,962,496.687118 998,962,496.687118

שווי השוק הנוכחי של Realis Worlds הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REALIS הוא 954.89M, עם היצע כולל של 998962496.687118. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.