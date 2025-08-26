Realis Worlds מחיר (REALIS)
-0.53%
-13.29%
-5.85%
-5.85%
Realis Worlds (REALIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00135506. במהלך 24 השעות האחרונות, REALIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0013474 לבין שיא של $ 0.00163413, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REALISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04736015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00085332.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, REALIS השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -13.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Realis Worlds הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REALIS הוא 954.89M, עם היצע כולל של 998962496.687118. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Realis Worldsל USDהיה $ -0.000207798221587218.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRealis Worlds ל USDהיה . $ +0.0000542231.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRealis Worlds ל USDהיה $ -0.0004454782.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Realis Worldsל USDהיה $ -0.0016957919282759447.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000207798221587218
|-13.29%
|30 ימים
|$ +0.0000542231
|+4.00%
|60 ימים
|$ -0.0004454782
|-32.87%
|90 ימים
|$ -0.0016957919282759447
|-55.58%
Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction. The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives. Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values.
