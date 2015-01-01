RealFevr (FEVR) טוקנומיקה
RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage.
RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars:
💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace
🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game.
📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing!
$FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products.
What's coming in the near future:
- FEVR Battle Arena Game
- Marketplace Challenges & Achievements
- Public User Profiles & Leaderboards
- Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace)
- NFT Bidding and User Notifications
- Experience (LVL) System in-game and in-marketplace
- NFT Fusion (By burning NFTs)
- New Litepaper
- New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes)
- New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects)
- Blockchain integration into Fantasy Leagues
- New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more)
- Mass Marketing
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור RealFevr (FEVR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
RealFevr (FEVR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של RealFevr (FEVR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של FEVR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות FEVRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את FEVRטוקניומיקה, חקרו אתFEVRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
