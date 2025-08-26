RealFevr (FEVR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01544109 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) -95.71% שינוי מחיר (7D) +13.79%

RealFevr (FEVR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FEVR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEVRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01544109, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEVR השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -95.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RealFevr (FEVR) מידע שוק

שווי שוק $ 35.68K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.83K אספקת מחזור 13.03B אספקה כוללת 16,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RealFevr הוא $ 35.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FEVR הוא 13.03B, עם היצע כולל של 16000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.83K.