RealFevr סֵמֶל

RealFevr מחיר (FEVR)

לא רשום

1 FEVR ל USDמחיר חי:

--
----
-95.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
RealFevr (FEVR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:24:23 (UTC+8)

RealFevr (FEVR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01544109
$ 0.01544109$ 0.01544109

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-95.71%

+13.79%

+13.79%

RealFevr (FEVR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FEVR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEVRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01544109, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEVR השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -95.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RealFevr (FEVR) מידע שוק

$ 35.68K
$ 35.68K$ 35.68K

--
----

$ 43.83K
$ 43.83K$ 43.83K

13.03B
13.03B 13.03B

16,000,000,000.0
16,000,000,000.0 16,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RealFevr הוא $ 35.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FEVR הוא 13.03B, עם היצע כולל של 16000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.83K.

RealFevr (FEVR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RealFevrל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRealFevr ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRealFevr ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RealFevrל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-95.71%
30 ימים$ 0-61.56%
60 ימים$ 0+44.01%
90 ימים$ 0--

מה זהRealFevr (FEVR)

RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage. RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars: 💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace 🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game. 📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing! $FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products. What's coming in the near future: - FEVR Battle Arena Game - Marketplace Challenges & Achievements - Public User Profiles & Leaderboards - Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace) - NFT Bidding and User Notifications - Experience (LVL) System in-game and in-marketplace - NFT Fusion (By burning NFTs) - New Litepaper - New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes) - New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects) - Blockchain integration into Fantasy Leagues - New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more) - Mass Marketing

RealFevr (FEVR) משאב

האתר הרשמי

RealFevrתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RealFevr (FEVR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RealFevr (FEVR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RealFevr.

בדוק את RealFevr תחזית המחיר עכשיו‏!

FEVR למטבעות מקומיים

RealFevr (FEVR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RealFevr (FEVR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FEVR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RealFevr (FEVR)

כמה שווה RealFevr (FEVR) היום?
החי FEVRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FEVR ל USD?
המחיר הנוכחי של FEVR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RealFevr?
שווי השוק של FEVR הוא $ 35.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FEVR?
ההיצע במחזור של FEVR הוא 13.03B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FEVR?
‏‏FEVR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01544109 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FEVR?
FEVR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FEVR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FEVR הוא -- USD.
האם FEVR יעלה השנה?
FEVR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FEVR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:24:23 (UTC+8)

