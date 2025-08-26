Real Sociedad Fan Token (RSO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 10.37$ 10.37 $ 10.37 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03878483$ 0.03878483 $ 0.03878483 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Real Sociedad Fan Token (RSO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04569543. במהלך 24 השעות האחרונות, RSO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03878483.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Real Sociedad Fan Token (RSO) מידע שוק

שווי שוק $ 38.94K$ 38.94K $ 38.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 456.95K$ 456.95K $ 456.95K אספקת מחזור 852.16K 852.16K 852.16K אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Real Sociedad Fan Token הוא $ 38.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSO הוא 852.16K, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 456.95K.