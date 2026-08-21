Real Smurf Cat מחיר היום

מחיר Real Smurf Cat (SMURFCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SMURFCAT ל USD הוא $ 0 לכל SMURFCAT.

Real Smurf Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 546,190, עם היצע במחזור של 100.00B SMURFCAT. ב‑24 השעות האחרונות, SMURFCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SMURFCAT נע ב +0.36% בשעה האחרונה ו +19.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 546.19K$ 546.19K $ 546.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 546.19K$ 546.19K $ 546.19K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Real Smurf Cat הוא $ 546.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMURFCAT הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 546.19K.