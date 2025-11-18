Real GEM Token מחיר היום

מחיר Real GEM Token (GEM) בזמן אמת היום הוא $ 9.54, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GEM ל USD הוא $ 9.54 לכל GEM.

Real GEM Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,143,512, עם היצע במחזור של 224.58K GEM. ב‑24 השעות האחרונות, GEM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 12.24, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 8.52.

ביצועים לטווח קצר, GEM נע ב -- בשעה האחרונה ו -14.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Real GEM Token (GEM) מידע שוק

שווי שוק $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M אספקת מחזור 224.58K 224.58K 224.58K אספקה כוללת 224,577.30205338 224,577.30205338 224,577.30205338

שווי השוק הנוכחי של Real GEM Token הוא $ 2.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GEM הוא 224.58K, עם היצע כולל של 224577.30205338. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.14M.