Real Estate Crypto Crowfunding מחיר היום

מחיר Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00036694, עם שינוי של 1.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RECC ל USD הוא $ 0.00036694 לכל RECC.

Real Estate Crypto Crowfunding כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 320,008, עם היצע במחזור של 872.02M RECC. ב‑24 השעות האחרונות, RECC סחר בין $ 0.0003257 (נמוך) ל $ 0.00037703 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00367015, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00025128.

ביצועים לטווח קצר, RECC נע ב +0.98% בשעה האחרונה ו -45.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) מידע שוק

שווי שוק $ 320.01K$ 320.01K $ 320.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 356.71K$ 356.71K $ 356.71K אספקת מחזור 872.02M 872.02M 872.02M אספקה כוללת 972,018,927.8925261 972,018,927.8925261 972,018,927.8925261

שווי השוק הנוכחי של Real Estate Crypto Crowfunding הוא $ 320.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RECC הוא 872.02M, עם היצע כולל של 972018927.8925261. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 356.71K.