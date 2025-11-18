Real Asian Hours מחיר היום

מחיר Real Asian Hours (CHINAWINS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHINAWINS ל USD הוא -- לכל CHINAWINS.

Real Asian Hours כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,648.35, עם היצע במחזור של 999.84M CHINAWINS. ב‑24 השעות האחרונות, CHINAWINS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00199945, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHINAWINS נע ב -- בשעה האחרונה ו -13.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Real Asian Hours (CHINAWINS) מידע שוק

שווי שוק $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,839,418.48558 999,839,418.48558 999,839,418.48558

שווי השוק הנוכחי של Real Asian Hours הוא $ 8.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHINAWINS הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999839418.48558. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.65K.