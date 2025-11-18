ReachX Mainnet מחיר היום

מחיר ReachX Mainnet (RX) בזמן אמת היום הוא $ 0.01547096, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RX ל USD הוא $ 0.01547096 לכל RX.

ReachX Mainnet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,735,479, עם היצע במחזור של 500.00M RX. ב‑24 השעות האחרונות, RX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02014509, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01326584.

ביצועים לטווח קצר, RX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ReachX Mainnet (RX) מידע שוק

שווי שוק $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ReachX Mainnet הוא $ 7.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RX הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.47M.