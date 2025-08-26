Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 110,795 24 שעות נמוך $ 115,125 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 125,394 המחיר הנמוך ביותר $ 75,352 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.50% שינוי מחיר (1D) -2.46% שינוי מחיר (7D) -5.24%

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $111,894. במהלך 24 השעות האחרונות, RE7WBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 110,795 לבין שיא של $ 115,125, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RE7WBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 125,394, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 75,352.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RE7WBTC השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -2.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 4.25M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.25M אספקת מחזור 38.00 אספקה כוללת 38.0

שווי השוק הנוכחי של Re7 WBTC Morpho Vault הוא $ 4.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RE7WBTC הוא 38.00, עם היצע כולל של 38.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.25M.