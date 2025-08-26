Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) מידע על מחיר (USD)

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.14. במהלך 24 השעות האחרונות, RE7USDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.11 לבין שיא של $ 1.14, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RE7USDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.873962.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RE7USDT השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, +0.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Re7 USDT Morpho Vault הוא $ 2.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RE7USDT הוא 1.90M, עם היצע כולל של 1899282.49153338. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.16M.