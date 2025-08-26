עוד על RE7USDT

Re7 USDT Morpho Vault סֵמֶל

Re7 USDT Morpho Vault מחיר (RE7USDT)

לא רשום

1 RE7USDT ל USDמחיר חי:

$1.14
$1.14$1.14
+0.80%1D
mexc
USD
Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) טבלת מחירים חיה
Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
24 שעות נמוך
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
גבוה 24 שעות

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0.873962
$ 0.873962$ 0.873962

+0.85%

+0.87%

+0.76%

+0.76%

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.14. במהלך 24 השעות האחרונות, RE7USDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.11 לבין שיא של $ 1.14, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RE7USDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.873962.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RE7USDT השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, +0.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) מידע שוק

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

--
----

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

1.90M
1.90M 1.90M

1,899,282.49153338
1,899,282.49153338 1,899,282.49153338

שווי השוק הנוכחי של Re7 USDT Morpho Vault הוא $ 2.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RE7USDT הוא 1.90M, עם היצע כולל של 1899282.49153338. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.16M.

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Re7 USDT Morpho Vaultל USDהיה $ +0.00978833.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRe7 USDT Morpho Vault ל USDהיה . $ +0.0119591700.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRe7 USDT Morpho Vault ל USDהיה $ +0.0170048100.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Re7 USDT Morpho Vaultל USDהיה $ +0.0196131634445419.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00978833+0.87%
30 ימים$ +0.0119591700+1.05%
60 ימים$ +0.0170048100+1.49%
90 ימים$ +0.0196131634445419+1.75%

מה זהRe7 USDT Morpho Vault (RE7USDT)

The Re7 USDT Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market USDT yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield USDT markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) משאב

האתר הרשמי

Re7 USDT Morpho Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Re7 USDT Morpho Vault.

בדוק את Re7 USDT Morpho Vault תחזית המחיר עכשיו‏!

RE7USDT למטבעות מקומיים

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RE7USDT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT)

כמה שווה Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) היום?
החי RE7USDTהמחיר ב USD הוא 1.14 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RE7USDT ל USD?
המחיר הנוכחי של RE7USDT ל USD הוא $ 1.14. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Re7 USDT Morpho Vault?
שווי השוק של RE7USDT הוא $ 2.16M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RE7USDT?
ההיצע במחזור של RE7USDT הוא 1.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RE7USDT?
‏‏RE7USDT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.52 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RE7USDT?
RE7USDT ‏‏רשם מחירATL של 0.873962 USD.
מהו נפח המסחר של RE7USDT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RE7USDT הוא -- USD.
האם RE7USDT יעלה השנה?
RE7USDT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RE7USDT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

