Re7 USDC (RE7USDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.032 גבוה 24 שעות $ 1.038 שיא כל הזמנים $ 9.23 המחיר הנמוך ביותר $ 1.006 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.00% שינוי מחיר (7D) +0.01%

Re7 USDC (RE7USDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.037. במהלך 24 השעות האחרונות, RE7USDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.032 לבין שיא של $ 1.038, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RE7USDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.23, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.006.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RE7USDC השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Re7 USDC (RE7USDC) מידע שוק

שווי שוק $ 4.49K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.49K אספקת מחזור 4.33K אספקה כוללת 4,333.66284404314

שווי השוק הנוכחי של Re7 USDC הוא $ 4.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RE7USDC הוא 4.33K, עם היצע כולל של 4333.66284404314. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.49K.