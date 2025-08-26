Re7 FRAX (RE7FRAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 24 שעות נמוך $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 גבוה 24 שעות $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 שיא כל הזמנים $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 המחיר הנמוך ביותר $ 0.985762$ 0.985762 $ 0.985762 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -0.00%

Re7 FRAX (RE7FRAX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.023. במהלך 24 השעות האחרונות, RE7FRAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.018 לבין שיא של $ 1.024, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RE7FRAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.027, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.985762.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RE7FRAX השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Re7 FRAX (RE7FRAX) מידע שוק

שווי שוק $ 180.66K$ 180.66K $ 180.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 180.66K$ 180.66K $ 180.66K אספקת מחזור 176.60K 176.60K 176.60K אספקה כוללת 176,595.8333103465 176,595.8333103465 176,595.8333103465

שווי השוק הנוכחי של Re7 FRAX הוא $ 180.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RE7FRAX הוא 176.60K, עם היצע כולל של 176595.8333103465. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 180.66K.