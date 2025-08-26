Re7 cbBTC (RE7CBBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 110,475 $ 110,475 $ 110,475 24 שעות נמוך $ 114,643 $ 114,643 $ 114,643 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 110,475$ 110,475 $ 110,475 גבוה 24 שעות $ 114,643$ 114,643 $ 114,643 שיא כל הזמנים $ 125,298$ 125,298 $ 125,298 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -2.96% שינוי מחיר (7D) -5.52% שינוי מחיר (7D) -5.52%

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $110,932. במהלך 24 השעות האחרונות, RE7CBBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 110,475 לבין שיא של $ 114,643, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RE7CBBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 125,298, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RE7CBBTC השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -2.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M אספקת מחזור 9.48 9.48 9.48 אספקה כוללת 9.480786292835194 9.480786292835194 9.480786292835194

שווי השוק הנוכחי של Re7 cbBTC הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RE7CBBTC הוא 9.48, עם היצע כולל של 9.480786292835194. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.05M.